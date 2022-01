In der Region Lwiw wurden die Quarantänebestimmungen verschärft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Lemberg wurden die Quarantänebestimmungen seit Montag, 31. Januar, verschärft. Die Region befindet sich jedoch noch nicht in der „roten“ Zone. Dies geht aus einer Meldung auf der Website der staatlichen Regionalverwaltung von Lwiw hervor.

Nach den neuen Vorschriften ist der Empfang von Besuchern in Bars, Restaurants und Cafés verboten (Mitnahme- oder Lieferservice ist erlaubt), der Betrieb von Non-Food-Märkten, der Empfang von Besuchern in Sporthallen, Fitnesszentren, Schwimmbädern (gilt nicht für Sportler der ukrainischen Nationalmannschaften), der Empfang von Besuchern in Unterhaltungseinrichtungen, die Durchführung aller öffentlichen Veranstaltungen (Unterhaltung, Sport, Soziales, Werbung und andere, außer offiziellen Sportveranstaltungen und Spielen von Profimannschaften).

Die Beschränkungen gelten nicht, wenn alle Teilnehmer (Besucher, Benutzer) über 18 Jahre alt sind und die Organisatoren (Veranstaltungsort oder Marktpersonal) einen negativen Test auf COVID, eine Impfbescheinigung oder eine Bescheinigung über die Genesung vom Coronavirus haben.

Die frühere Quarantäne wurde in Ternopil und Lwiw verstärkt.