In der Region Riwne haben die Behörden eine Kreuzprozession verboten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Riwne haben die Behörden Gläubigen verboten, eine Prozession abzuhalten. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Riwne, Witali Kowal.

„Wegen der Bedrohung der staatlichen Sicherheit unterstützt das Verbot der Abhaltung in der Region Riwne von religiösen Massenveranstaltungen in Form von Kampagnen und Demonstrationen (die so genannte Prozession des Kreuzes) von 19 bis 25 August“, sagte er.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung haben die Beamten eine geänderte Liste von kritischen Infrastruktureinrichtungen in der Region genehmigt, die vorrangig vor Raketenangriffen geschützt werden müssen.

Darüber hinaus wurde beschlossen, die Sicherheit des Flughafens Riwne zu verstärken.