In der Region Schytomyr kam ein Familienpaar bei einer Explosion ums Leben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Norden der Region Schytomyr wurde ein Familienpaar vermutlich durch eine Landmine in die Luft gesprengt. Ihre acht minderjährigen Kinder wurden zu Waisen, teilte die regionale Abteilung der Nationalen Polizei am Donnerstag, den 8. Dezember, mit.

Es heißt, der Vorfall habe sich am Vortag, dem 7. Dezember, in der Gemeinde Olevsk ereignet

„Das örtliche Ehepaar, ein 38-jähriger Mann und seine 32-jährige Frau, fuhren mit einem Ford Transit auf der Straße vom Dorf Suschan in Richtung des Dorfes Kopishcha. An einer bestimmten Stelle der Straße wurde ihr Auto von einem Straßenrand überrollt, wo das Fahrzeug explodierte, vermutlich durch eine Landmine. Infolgedessen kam das Paar ums Leben“, heißt es in dem Bericht.

Die Polizei ergreift im Zusammenhang mit dem tragischen Vorfall entsprechende Maßnahmen. Alle Kinder befinden sich in der Obhut von Verwandten.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass vier Polizisten in der Region Cherson durch Minen in die Luft gesprengt wurden. Alle wurden getötet.

