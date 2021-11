Resnikow sprach über den Zustand des Luft- und Wasserraums der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Luft- und Wasserraum ist heute in Bezug auf den Schutz „kritisch unterentwickelt“. Dies sagte der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Montag, 22. November, in der Sendung Swoboda Slowa.

„Himmel und Wasser sind, sagen wir, zwei Bereiche, die heute in Bezug auf die Verteidigung kritisch unterentwickelt sind. Deshalb habe ich mit meinen beiden Gesprächspartnern, den Verteidigungsministern der USA und des Vereinigten Königreichs, Gespräche geführt und um Unterstützung gebeten“, so der Minister.

Er erinnerte daran, dass vor kurzem ein Rahmenabkommen mit dem Vereinigten Königreich unterzeichnet worden sei.

„Sie wird nun mit vier Verträgen gefüllt. Dazu gehören auch das Raketenprogramm und die Marinestützpunkte“, sagte er.

In Bezug auf die Luftverteidigung fügte Resnikow hinzu, dass die Ukraine auf die Hilfe von Experten wartet, um die Situation zu bewerten und Empfehlungen zur Verbesserung ihrer Verteidigung abzugeben.

Zuvor hatte der Verteidigungsminister erklärt, warum sich russische Truppen den ukrainischen Grenzen genähert haben…