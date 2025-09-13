In Riwne war eine Explosion zu hören: Was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Samstagnachmittag, den 13. September, war in der Stadt Riwne eine Explosion zu hören. Am Tag zuvor hatte das Militär eine feindliche Drohne in der Region gesichtet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegramkanal Suspilne Novyny und den Luftwaffenkanal der Streitkräfte der Ukraine.

„Laut Korrespondenten von Suspilne wurde in Riwne eine Explosion gehört“, heißt es in dem Bericht um 15:41 Uhr.

Etwa 20 Minuten zuvor hatte das Militär gewarnt, dass eine feindliche Drohne im Norden der Region Riwne in Richtung Westen fliegt.

Wo der Alarm ausgelöst wurde

Ab 15:50 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, hält das Signal in den Regionen Riwne, Sumy, Mykolajiw, Cherson und Donezk an.

Beschuss von Riwne

In der Nacht zum 3. September waren auch in Riwne Explosionen zu hören. Zu dieser Zeit entdeckte das Militär auch Drohnen und in dieser Nacht gab es einen massiven Angriff auf die Ukraine.

Außerdem griff der Feind am 9. Juni die Region Riwne mit Drohnen und Raketen an, darunter auch die Stadt Riwne.

Später sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Olexander Kowal, dass dank der Arbeit des Luftabwehrsystems erhebliche Schäden vermieden wurden. Zugleich wurde eine zivile Infrastruktureinrichtung leicht beschädigt.