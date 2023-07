Russen beschießen Torezk mit Luftbomben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei russischem Beschuss in der Region Donezk wurden in den vergangenen 24 Stunden ein Zivilist getötet und drei weitere verwundet. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, am Sonntag, den 2. Juli, in einem Telegram mit.

Ihm zufolge beschossen die Russen gestern Wuhledar 32 Mal in Richtung Wolnowacha und trafen auch Bohojawlenka von Grads aus. Außerdem griff der Feind von zwei Hubschraubern aus Blagodatne in der Gemeinde Velikonovoselkivka mit Raketen an.

In Richtung Donezk wurden Krasnogorovka und Kostyantynivka in der Gemeinde Marjinka sowie Awdijiwka und Ocheretne vereinzelt beschossen. In Awdijiwka wurde eine Person getötet.

In Richtung Gorliwka warfen die Russen zwei FAB-250-Bomben auf Torezk ab: Fünf mehrstöckige Gebäude, eine Schule und ein Rehabilitationszentrum wurden beschädigt. In der Gemeinde Chasovoyarsk wurden mehrstöckige Gebäude und ein Industriegebäude beschädigt.

In Richtung Lyssytschansk wurde eine Person verletzt, und in Jampil, Gemeinde Lyman, wurden sieben Häuser beschädigt. Auch in Torskoje wurde ein Haus beschädigt.

Zuvor war berichtet worden, dass die Russen erneut Wohngebiete in Cherson beschossen haben. Jüngsten Berichten zufolge wurden dabei vier Zivilisten verletzt.

