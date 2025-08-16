Die Russen besetzten Popiv Yar im Sektor Dobropillia, in der Nähe des Knotenpunkts Dnipro

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russland hat das Dorf Popiv Yar im Gebiet Donezk und Ivano-Daryivka im Sektor Siverskyj besetzt. Die ukrainischen Streitkräfte setzen ihre Gegenangriffe fort.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Dnipro Joint Task Force.

Dem Bericht zufolge hat der Feind ukrainische Einheiten zurückgedrängt und versucht, das von ihm kontrollierte Gebiet in der Nähe von Novyi Shakhove zu erweitern, indem er seine Offensive in Richtung Ivanivka verstärkt.

„Der Feind hat unsere Einheiten verdrängt und Popov Yar besetzt“, heißt es in der Erklärung.

Im Sektor Siverskyj führten die Angreifer erfolglose Offensiven in der Gegend von Hryhorivka, Pereizne, Fedorivka und Serebryanka durch, konnten aber Ivano-Daryivka einnehmen.

Die Lage bei Dobropillia

Kürzlich sind Informationen über den angeblich bedeutenden Vormarsch der russischen Truppen in der Gegend von Dobropillia online erschienen, die auf der interaktiven Karte DeepStateMap verzeichnet sind.

Wiktor Tregubov, ein Vertreter der Operativen und Strategischen Gruppe von Dnipro, stellte jedoch klar, dass es sich nur um das Eindringen kleiner Gruppen von Angreifern mit jeweils mehreren Personen handelte.

Am 14. August meldete der Generalstab, dass sich die Lage stabilisiert habe. Am 15. August betonte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass die russischen Versuche, in der Nähe von Dobropillia „Stärke zu zeigen“, zu schweren Verlusten für die Angreifer geführt hätten.

Er kündigte außerdem die Verstärkung der Verteidigung in der Region an, um ähnliche Bedrohungen in Zukunft zu verhindern.

Darüber hinaus haben die Verteidigungskräfte den russischen Durchbruch gestoppt und blockiert und sind dabei, die Siedlungen zu räumen, in die der Feind eindringen konnte.