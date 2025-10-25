Russen griffen Tschernihiw an: ein Auto fing in einem der Unternehmen Feuer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am späten Abend des 25. Oktober haben die Russen versucht, Tschernihiw mit Drohnen anzugreifen. Eines der Unternehmen wurde getroffen und ein Auto geriet in Brand.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Telegram-Nachricht des Leiters der Militärverwaltung der Stadt Tschernihiw, Dmytro Bryzhynskyj.

„Als Folge des feindlichen Angriffs wurde eines der Unternehmen der Stadt getroffen. Ein Auto fing auf dem Gelände des Unternehmens Feuer, als die Trümmer der Drohne herunterfielen“, hieß es in der Erklärung.

Bryzhynsky fügte hinzu, dass es keine Verletzten gab.

Großflächiger Beschuss der Region Tschernihiw

Zur Erinnerung: In der Nacht des 21. Oktober haben die Russen einen kombinierten Angriff auf die Region Tschernihiw gestartet. Infolge des Angriffs wurden auch Stromanlagen getroffen.

Es ist bekannt, dass zwei Schahed-Drohnen eine Wärmeversorgungsanlage in zwei Gemeinden im Bezirk Tschernihiw getroffen haben. Infolgedessen wurden in Tschernihiw und den nördlichen Gemeinden der Region Notstromabschaltungen eingeleitet. Darüber hinaus wurde die Wasserversorgung in der Stadt vollständig unterbrochen.