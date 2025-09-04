Die Russen haben in 24 Stunden mehr als 800 Soldaten und zweihundert Drohnen verloren, Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden, vom 3. bis 4. September, haben die Russen weitere 840 Soldaten an der Front verloren. Die ukrainischen Streitkräfte haben außerdem 43 Artilleriesysteme und 261 Drohnen zerstört.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Morgenbericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24. Februar 2022 bis zum 4. September 2025 werden geschätzt auf

personal – etwa 1.085.410 (+840) Verwundete/Tote;

Panzer – 11.157 Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.241 (+4) Einheiten;

Artilleriesysteme – 32.385 (+43) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.479 (+2) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.215 (+2) Einheiten;

Flugzeuge – 422 Einheiten.

hubschrauber – 341 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 56.045 (+261) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.686 (+22) Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Fahrzeuge und Tanker – 60.692 (+92) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.956 Einheiten.

Lage an der Frontlinie