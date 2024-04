Russen töten Zivilist in Selidove, verwundet in Krasnogorovka

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben in den letzten 24 Stunden auf dem ukrainisch kontrollierten Gebiet der Region Donezk einen Zivilisten getötet und zwei weitere verwundet. Darüber berichtete am Morgen des Donnerstags, 18. April, der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Vadim Filashkin.

„Am 17. April haben die Russen 1 Einwohner der Region Donezk getötet – in Selidovo. Weitere 2 Menschen in der Region wurden im Laufe des Tages verwundet“, heißt es in dem Bericht.

Die Infografik berücksichtigt nicht die Zahl der Opfer in Mariupol und Wolnowacha, da es noch nicht möglich ist, diese Daten zu ermitteln.