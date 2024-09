Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verweigerung der Bücher ist erlaubt, aber die Anwesenheit eines Mitarbeiters der Besatzungsverwaltung soll andeuten, dass die Russen auf diese Weise „Illoyalität“ zeigen werden.

Im vorübergehend besetzten Süden der Ukraine haben die Russen das so genannte „Book to Home“-Projekt gestartet, bei dem sie die Bewohner der Region aufsuchen und ihre Propagandaliteratur verteilen. Dies berichtete das Zentrum für Nationalen Widerstand am Sonntag, den 8. September.

Es wird festgestellt, dass Aktivisten des Jugendflügels der Partei des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die aus anderen Regionen importiert wurden, an der Umsetzung des Projekts arbeiten.

Es wird auch berichtet, dass sie bei ihren Rundgängen von Mitarbeitern der Besatzungsverwaltungen begleitet werden.

Nach Angaben des Zentrums für Nationalen Widerstand verteilen die „Aktivisten“ Bücher über die „Geschichte der Russischen Föderation“, deren Inhalt in typisch russischer Manier eine Propaganda darstellt, die die Existenz der ukrainischen Nation leugnet.

„Es gibt auch ‚Belletristik‘ über den Eroberungskrieg des Kremls, in der Mörder und Invasoren heroisiert werden“, stellt die Initiative fest.

Gleichzeitig stellt das Zentrum für nationalen Widerstand fest, dass die Ablehnung von Büchern erlaubt ist, aber die Anwesenheit eines Mitarbeiters der Besatzungsverwaltung soll andeuten, dass die Russen so eine „illoyale Bevölkerung“ manifestieren werden.

Erinnern Sie sich, dass die russischen Invasoren unter dem Deckmantel des Patriotismusunterrichts eine groß angelegte Kampagne zur Rekrutierung junger Menschen in den besetzten Gebieten der Ukraine durchführen.

Die russischen Invasoren schickten „studentische Aktivisten“ von gefälschten Bildungseinrichtungen unter dem Deckmantel von Freiwilligen nach Kurschtschyna.