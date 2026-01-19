Die russische Armee hat die Energieanlage von DTEK in Odessa schwer beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht des 19. Januar hat der Feind die Energieanlage von DTEK in Odessa schwer beschädigt.

Dies teilte der Pressedienst von DTEK mit.

Nach Angaben des Unternehmens sind derzeit 30,8 Tausend Familien aufgrund des Beschusses ohne Strom.

„Die Schäden sind umfangreich und die Reparaturen werden lange dauern, um die Anlagen wieder funktionsfähig zu machen. Stromtechniker arbeiten vor Ort, um die Trümmer zu beseitigen. Die Reparaturen werden folgen“, sagte das Unternehmen.

Die vorrangige Aufgabe besteht darin, die Stromversorgung kritischer Infrastruktureinrichtungen wiederherzustellen, um die Häuser mit Wärme und Wasser zu versorgen, betonte DTEK

Um es kurz zu machen:

In der Nacht des 13. Januar wurden bei einem feindlichen Angriff zwei der Energieanlagen von DTEK in Odessa schwer beschädigt.