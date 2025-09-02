Russischer Angriff auf die Region Odessa: mehr als 10.000 Familien sind ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Letzte Nacht, am 2. September, haben russische Truppen die Region Odessa mit Angriffsdrohnen angegriffen. Als Folge des Beschusses sind mehr als 10.000 Familien ohne Strom.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Telegram-Nachricht des Leiters der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleh Kiper.

„Im Bezirk Odessa werden die Folgen des feindlichen Angriffs beseitigt: Die Stromtechniker arbeiten rund um die Uhr“, sagte Kiper.

Ihm zufolge wurde dank der koordinierten Maßnahmen der Stromtechniker die Stromversorgung von 15,4 Tausend Familien im Laufe des letzten Tages wiederhergestellt. Insbesondere wurde nach der Inbetriebnahme des Transformators die Hälfte der Stadt Tschornomorsk mit Strom versorgt, wodurch 13.000 Kunden wieder mit Strom versorgt werden konnten.

„Leider sind die Wiederherstellungsarbeiten recht kompliziert und werden aufgrund der Schwere der Schäden lange dauern. Derzeit sind weitere 10,6 Tausend Familien vorübergehend ohne Strom. Experten setzen alles daran, die Folgen des Beschusses so schnell wie möglich zu beseitigen“, fügte der Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa hinzu.

Streik in der Region Odessa

Am 31. August griff die russische Armee die Region Odessa mit Drohnen an. Die Stadt Tschornomorsk und ihre Umgebung wurden am stärksten getroffen. Feindliche Drohnen sorgten dafür, dass 29.000 Abonnenten in Tschornomorsk ohne Strom waren.

Nach Angaben von DTEK haben die Angreifer vier Energieanlagen getroffen. An einigen Orten in der Stadt brachen Brände aus. Rettungskräfte des staatlichen Notdienstes zeigten die Folgen des Angriffs in der Region Odessa. Eine Person wurde verletzt.