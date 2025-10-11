Bewohner eines Wohnkomplexes in der Nähe von Kiew blockierten eine Straße wegen Wasser- und Strommangels: das sagt die regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Bewohner eines Wohnkomplexes in Sofiyivska Borshchahivka blockieren seit mehr als 2 Tagen die Straße, weil sie keinen Strom und kein Wasser mehr haben. Ingenieure arbeiten bereits an der Wiederherstellung der Kommunikation.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Kiewer Regionalen Militärverwaltung.

„Infolge eines Unfalls an der Anlage eines privaten Bauträgers des Wohnkomplexes Evropeyka in Sofiyivska Borshchahivka kam es in einem der Häuser zu einem Stromausfall“, teilte die Kiewer Regionale Militärverwaltung mit.

Es wird berichtet, dass die Anlage noch nicht in die Bilanz von DTEK Kyjiw Regional Power Grids übernommen wurde. Dies hat die schnelle Reaktion auf den Notfall erschwert.

Derzeit arbeiten Ingenieure und Energieversorger daran, die Stromversorgung wiederherzustellen. Das Problem steht unter der Kontrolle der staatlichen Verwaltung des Bezirks Butscha