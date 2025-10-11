Wie ist die Situation der Stromversorgung in Kiew einen Tag nach dem massiven Angriff? Antwort der Militärverwaltung der Stadt Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Kiewer Stromnetz funktioniert einen Tag nach dem massiven russischen Angriff stabil, es gibt nur einige wenige Ausfälle, an denen gearbeitet wird.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Militärverwaltung der Stadt Kiew auf Telegram.

„Ingenieure und Dienste arbeiten weiter an der Wiederherstellung der Strom- und Wasserversorgung. Bis jetzt funktioniert das Stromnetz der Hauptstadt stabil, es gibt nur einige lokale Ausfälle und Überlastungen, an denen bereits Spezialisten arbeiten“, so die Kiewer Militärverwaltung.

Es wird berichtet, dass die Bezirke vorrangig daran arbeiten, jedes lokale Anschlussproblem und jede Notsituation zu lösen.

Beschuss des Energiesektors am 10. Oktober

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 10. Oktober starteten die Russen einen massiven Angriff auf die Energieanlagen der Ukraine. Der Angriff führte zu Stromausfällen in den Regionen Kyjiw, Saporischschja, Donezk, Tschernihiw, Tscherkassy, Charkiw, Sumy, Poltawa, Odessa und in Dnipropetrowsk.

Nach dem Angriff auf Kiew ist der linke Teil der Stadt ohne Strom und Wasser. DTEK, NPC Ukrenerho, Kyjiwteploenergo und andere Unternehmen haben schnell eine Wiederherstellungsaktion eingeleitet.

Gleichzeitig warnte der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko, dass die russischen Angreifer laut Prognosen in den kommenden Tagen erneut die Energieinfrastruktur der Ukraine angreifen könnten.

Am späten Abend des 10. Oktober wurde bekannt, dass die Stromversorgung am linken Ufer von Kiew nach einem massiven russischen Angriff wiederhergestellt worden war.