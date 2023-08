Die Russische Föderation griff die Region Odessa mit Drohnen und Kalibr-Raketen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 14. August hat die russische Armee die Region Odessa dreimal angegriffen und dabei 15 Angriffsdrohnen in zwei Wellen und acht seegestützte Raketen vom Typ Kalibr eingesetzt. Dies wurde von den Verteidigungskräften des Südens gemeldet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Luftabwehr alle feindlichen Angriffe abwehrte.

„Infolge des Abschusses von Raketen, die der Feind auf das Stadtzentrum von Odessa richtete, wurden ein Wohnheim einer Bildungseinrichtung und ein Supermarkt durch Trümmer beschädigt. Die Druckwelle verunstaltete Fenster und Balkone in mehreren Gebäuden und beschädigte in der Nähe geparkte Autos. In zwei Einrichtungen brachen Brände aus“, betonte das Militär.

Nach vorläufigen Angaben ist von drei verletzten Angestellten des Supermarktes die Rede.

Später teilte die regionale Militärverwaltung von Odessa mit, dass durch den Raketeneinschlag der russischen Truppen mehrere Brände in der Stadt ausgebrochen seien.