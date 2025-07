Russische Föderation Nachtangriff: Die Luftabwehr hat 478 von 550 Zielen zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Hauptangriffsrichtung war Kiew. An acht Orten wurden Treffer verzeichnet und an 33 Orten fielen Trümmer.

In der Nacht zum 4. Juli griff Russland die Ukraine mit 550 Mitteln aus der Luft an. Die Flugabwehrkräfte zerstörten 478 Ziele. Das Hauptziel des Angriffs war Kiew. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit. In der Nacht griffen die Russen an:

539 Schahed-Schlagdrohnen und Imitationsdrohnen verschiedener Typen; 1 Ch-47 M2 Kinschal aeroballistische Rakete; 6 Iskander-M/KN-23 ballistische Raketen; 4 Iskander-K Marschflugkörper.

Nach vorläufigen Angaben zerstörte die Luftabwehr bis 08:00 Uhr 478 feindliche Luftangriffsfahrzeuge, 270 wurden durch Beschuss abgeschossen, 208 gingen lokal verloren:

268 feindliche unbemannte Luftfahrzeuge des Typs Schahed (Drohnen anderer Typen) durch Feuerkraft abgeschossen, 208 – lokal verloren/unterdrückt. 2 Iskander-K Marschflugkörper.

An acht Orten wurden Treffer verzeichnet (neun Raketen und 63 Drohnen), an 33 Orten wurden sie abgeschossen (Trümmer). Wir erinnern daran, dass Kiew in der Nacht einem massiven Angriff russischer Drohnen und Raketen ausgesetzt war, in mehreren Gebieten wurden herabfallende Trümmer und Brände registriert. 19 Menschen wurden verletzt.