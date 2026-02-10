Russische Streitkräfte haben ein mit Brot beladenes Fahrzeug in der Region Charkiw angegriffen, wobei der Fahrer verletzt wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 10. Februar griffen russische Truppen die Bezirke Isjum, Kupjansk und Bohoduchiv in der Region Charkiw an, wobei vier Personen verletzt wurden.

Quelle: : Staatsanwaltschaft der Region Charkiw

Wörtlich: Am 10. Februar führte die russische Armee eine Reihe von Angriffen auf Ortschaften in der Region Charkiw durch, wobei sie Drohnen und Luftwaffen einsetzte.

Um ca. 09:30 Uhr wurden im Dorf Oskil zwei Drohnen vom Typ „Lanzet“ gesichtet. Eine Drohne schlug auf dem Boden auf, die andere traf ein Auto, das Brot als humanitäre Hilfe transportierte. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Details: Zwei Frauen erlitten im Dorf Odradne im Bezirk Kupjansk eine akute Stressreaktion.

Darüber hinaus griff am Tag ein Drohne, vermutlich vom Typ „Molnia“, das Dorf Zolochiv an. Eine Tankstelle wurde beschädigt. Ein Mann wurde verletzt.