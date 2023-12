Russische Truppen beschossen Tschassiw Jar: Es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Dienstag, den 5. Dezember, haben russische Truppen die Stadt Tschassiw Jar in Donetschyna beschossen, wodurch es Tote und Verletzte gab. Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine mit.

Nach vorläufigen Informationen haben die russischen Truppen die Stadt mit dem Mehrfachraketenwerfersystem Grad beschossen, der Beschuss dauerte etwa zwei Stunden. Als der Angriff begann, wurden die Einwohner von Freiwilligen mit Wasser und Brot versorgt.

Eine Frau in den 50ern starb am Ort des Beschusses, während vier weitere Frauen und ein Mann verletzt wurden. Der älteste der Verletzten befindet sich in einem ernsten Zustand.

Privathäuser und ein PKW wurden durch den Beschuss beschädigt.