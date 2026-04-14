Russische Truppen haben einen Zivilisten in der Region Sumy getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Nach dem Einschlag der Drohne geriet das Fahrzeug in Brand, und der Fahrer hatte keine Überlebenschance mehr.

In der Gemeinde Hlukhiv im Gebiet Sumy traf eine russische Drohne einen zivilen Lastwagen, wodurch der 39-jährige Fahrer ums Leben kam. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Sumy, Oleg Grigorow, am Abend des Montags, dem 13. April, mit.

Seinen Angaben zufolge traf die russische Drohne einen zivilen Lastwagen auf einer Straße in der Gemeinde Hlukhiv.

„Das Fahrzeug geriet in Brand – es gab keine Überlebenschance“, berichtete Grigorow.

Er sprach den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen sein Beileid aus.

Zur Erinnerung: Während der Waffenruhe griffen die Russen einen Krankenwagen in der Region Sumy an. Drei Sanitäter wurden verletzt.

Die Verteidigungskräfte haben in der Region Sumy neue Stellungen eingenommen