Russische Truppen sammeln Ausrüstung in der Region Saporischschja

Die Besetzer bereiten sich auf eine Offensive in der Region Saporischschja vor. Am Frontabschnitt Welyka Nowoselka – Nowodowarowka – Malinowka hat sich eine große Menge an Ausrüstung und Personal angesammelt, berichtet die OVA Saporischschja.

„Der Feind versucht, in Richtung Saporischschja vorzudringen, aber es gelingt ihm nicht gut, so dass sich die Lage der Kräfte an der Front nicht verändert hat“, heißt es in dem Bericht.

Die OVA versicherte, dass sich Saporischschja weiterhin auf die Verteidigung vorbereitet.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein humanitärer Evakuierungskonvoi von Saporischschja nach Mariupol geschickt wurde. Aufgrund des schlechten Wetters konnte der humanitäre Konvoi jedoch nicht bis zum Dorf Kamenske im Bezirk Wassylivskyy vordringen, da der Straßenabschnitt in der Nähe der zerstörten Brücke ausgewaschen war.