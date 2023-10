Russische Truppen stürmen Uman in der Nacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben in der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober Uman in der Region Tscherkassy angegriffen. Es sei von einem verwundeten Zivilisten die Rede, sagte der Vorsitzende der Militärverwaltung der Region Tscherkassy, Igor Taburets.

„In der Nacht hat der Feind unsere Region Tscherkassy massiv mit Angriffsdrohnen angegriffen. Leider gab es auch Treffer auf die industrielle Infrastruktur in Uman. Infolgedessen kam es zu Bränden in Lagerhäusern, vor allem in denen Getreide gelagert wurde. Vorläufig wurde eine Person verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit geht die Beseitigung der Folgen weiter. Alle relevanten Dienste sind vor Ort im Einsatz. Die Gesetzeshüter verzeichnen ein weiteres Verbrechen russischer Terroristen“, heißt es in der Mitteilung des Leiters der regionalen Militärverwaltung.

Wir werden daran erinnern, dass in Tscherkassy durch den Fall von Trümmern der Rakete das Gebäude des Hotels zerstört wurde. Es gab ein Feuer im Hotel selbst und in Handelspavillons auf dem Markt.