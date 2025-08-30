Russischer Angriff: 25.000 Abonnenten in Saporischschja ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge eines feindlichen Angriffs sind 25.000 Abonnenten in Saporischschja ohne Strom geblieben.

Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow mit.

„Die Wiederherstellungsarbeiten haben bereits begonnen. Fünf Notfallteams sind im Einsatz. Die Spezialisten versprechen, die Arbeit innerhalb eines Tages abzuschließen“, schrieb er auf Telegram.

Zuvor hatte er mitgeteilt, dass infolge des Angriffs 9 Menschen in der Region leichte Verletzungen erlitten haben, 14 mittelschwer und ein Mann schwer. Eine Frau ist gestorben.

Es gibt 10 Opfer, die im Krankenhaus untersucht werden, und 6 Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, sagte Fedorow.

In der Nacht zum 30. August griff Russland die Ukraine mit Drohnenangriffen, Luft-, Land- und Seeraketen an. Die Luftabwehr neutralisierte 548 von 582 feindlichen Luftangriffsfahrzeugen, es gab Treffer und herabfallende Trümmer