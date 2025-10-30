Russischer Angriff am 30. Oktober: zwei Menschen in Saporischschja getötet, Zahl der Opfer steigt auf 17

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Zahl der Opfer der feindlichen Raketen- und Drohnenangriffe auf Saporischschja am 30. Oktober ist auf siebzehn gestiegen, zwei Menschen wurden getötet

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow in Telegram

Einzelheiten: Um 11 Uhr meldete Fedorow 17 verwundete Einwohner von Saporischschja. Sechs von ihnen sind Kinder.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung veröffentlichte auch ein Video von der Bergung der Leiche des zweiten Opfers aus den Trümmern.

Die Verletzten haben akute Stressreaktionen, Risswunden, Prellungen, Blutergüsse und Brüche.

Was zuvor geschah: In der Nacht zum 30. Oktober griff die russische Besatzungsarmee Saporischschja und die Region massiv an, wobei der Feind eine Herberge und Infrastruktureinrichtungen traf.