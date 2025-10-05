Russischer Angriff: Raketen und Drohnen wurden an 20 Orten getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Luftabwehr zerstörte 478 der 549 Luftangriffsfahrzeuge, die Russland gegen die Ukraine eingesetzt hatte.

In der Nacht zum 5. Oktober hat Russland einen kombinierten Angriff auf die Ukraine gestartet, bei dem Angriffsdrohnen, Luft-, See- und Landraketen eingesetzt wurden, insgesamt 549 Luftangriffsfahrzeuge. Die Luftabwehr zerstörte 478 Luftziele. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Die russischen Streitkräfte setzten ein:

496 Schahed, Gerbera (Drohnen anderer Typen) Schlagdrohnen; zwei Ch-47M2 Dagger aeroballistische Raketen; 42 Ch-101/Iskander-K Marschflugkörper; neun Kalibr Marschflugkörper.

Die Hauptrichtung des Angriffs war auf die Region Lwiw gerichtet.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr bis 14:00 Uhr 478 Luftziele abgeschossen/unterdrückt:

439 feindliche Drohnen vom Typ Schahed, Gerber (Drohnen anderer Typen); eine Ch-47 M2 Kinschal aeroballistische Rakete; 32 Ch-101/Iskander-K Marschflugkörper; sechs Kalibr Marschflugkörper.

Sechs russische Raketen verfehlten ihre Ziele (örtlich verloren, Einschlagsorte werden noch angegeben).

Direkte Treffer von acht Raketen und 57 Angriffsdrohnen wurden an 20 Orten registriert, sowie abgeschossene (Trümmer) an sechs Orten. Wir möchten daran erinnern, dass die Region Lwiw am meisten unter dem massiven russischen Angriff gelitten hat. Es ist bekannt, dass es vier Tote, darunter ein 15-jähriges Mädchen, und sechs weitere Verletzte gab. In der Region wurden Schäden an Wohnhäusern und Industrieanlagen verzeichnet. Der Industriepark Sparrow wurde zerstört.