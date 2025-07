Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Experten haben eine Menge Beweise gefunden, die bestätigen, dass mindestens 16 Leichen russischen Soldaten gehören.

Das ukrainische Innenministerium hat in Zusammenarbeit mit dem Hauptnachrichtendienst und dem Koordinationshauptquartier für die Behandlung von Kriegsgefangenen neue Fälle bestätigt, in denen Russland die Leichen seiner Soldaten unter dem Deckmantel ukrainischer Soldaten verlegt hat. Diese Information wurde am Donnerstag, den 17. Juli, auf der Facebook-Seite des Ministeriums veröffentlicht.

Bei der Untersuchung der sterblichen Überreste, die von Russland im Rahmen der Repatriierung überführt wurden, fanden Experten eine Reihe von Beweisen, die ihre Zugehörigkeit zu russischen Soldaten bestätigen. Dazu gehören charakteristische Chevrons, Tätowierungen mit russischen Symbolen, Elemente von Uniformen und andere Merkmale. Alles in allem wurde nun festgestellt, dass mindestens 16 der überführten Leichen russischen Soldaten gehören.

Das Innenministerium hat auch entsprechende Fotos veröffentlicht und die Angehörigen der toten russischen Soldaten aufgefordert, sich an die Internationale Kommission für vermisste Personen zu wenden.

Dies ist nicht der erste bekannte Fall. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellte im Juni fest, dass Russland die Leichen von mehr als 20 seiner Soldaten während des Austauschs übergeben hatte. Außerdem wurde unter den Überresten die Leiche eines israelischen Söldners gefunden, der auf der Seite der Russischen Föderation gekämpft hatte.