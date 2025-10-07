Russland greift ein Getreidelager in der Region Tschernihiw mit Drohnen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Morgen des 7. Oktober haben die Russen einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Region Tschernihiw mit Angriffsdrohnen angegriffen.

Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Nowhorod-Siverskij, Olexander Silverstow.

„Eines der Gebäude des landwirtschaftlichen Betriebes, in dem Getreide gelagert wurde, wurde getroffen“, sagte er.

Infolge des Einschlags mehrerer Kampfdrohnen brach ein Feuer aus. Es gab keine Verletzten, fügte Silverstov hinzu.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

In der Nacht zum 7. Oktober griffen die Russen mit zwei Iskander-M/KN-23 ballistischen Raketen, 152 Schahed- und Gerbera-Schlagdrohnen und anderen Drohnentypen an.