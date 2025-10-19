Russland greift ein Kraftwerk in der Region Tschernihiw an: 55.000 Kunden sind ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 19. Oktober haben die Russen ein Kraftwerk im Bezirk Koryukiv in der Region Tschernihiw angegriffen. Der Schaden ist beträchtlich.

Dies berichtet der Pressedienst von Tschernihiwoblenergo.

Fast 55.000 Kunden waren ohne Strom.

Nach Angaben des Energieversorgers werden die Ingenieure mit den Notreparaturen beginnen, sobald es die Sicherheitslage erlaubt.

Zur Erinnerung:

Am 20. Oktober, von 06:00 bis 22:00 Uhr, werden in allen Regionen der Ukraine Stromabschaltungen für die Industrie vorgenommen.

In der Region Tschernihiw wendet der Verteilernetzbetreiber (Oblenergo) derzeit stündliche Stromsperren für Haushaltskunden an.