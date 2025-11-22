Russland griff mit einer Rakete und 104 unbemannten Flugkörpern an, die an 16 Stellen getroffen wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 22. November schossen die Luftverteidigungskräfte 89 der 104 Drohnen ab. Der Feind griff auch mit einer Iskander-M-Rakete von der Krim aus an.

In der Nacht zum 22. November griff der Feind mit einer ballistischen Rakete vom Typ Iskander-M aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Autonomen Republik Krim und 104 Drohnen an. Die Luftwaffe meldete den Abschuss oder die Vernichtung von 89 Drohnen.

Quelle: SAR

Einzelheiten: Darüber hinaus wurden 13 Kampfdrohnen an 15 Orten registriert sowie eine ballistische Rakete an einem Ort.

Am Morgen ging der Angriff weiter, mehrere Drohnen waren noch in der Luft.