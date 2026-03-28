Russland hat Krywyj Rih angegriffen: Eine Industrieanlage wurde beschädigt, zwei Menschen kamen ums Leben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Russische Invasoren haben Krywyj Rih mit Selbstmordattentaten angegriffen – zwei Menschen starben, es gibt Verletzte und Sachschäden

Russische Invasoren haben am 28. März Krywyj Rih mit Selbstmordattentaten angegriffen. Bei dem Angriff kamen zwei Menschen ums Leben.

Quelle: : Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk, Olexander Hanzha

Details: : Zunächst meldete Ganja einen Todesfall infolge des russischen Angriffs, gab jedoch später an, dass die Zahl der Todesopfer auf zwei gestiegen sei.

Zitat von Hanzha: : „Zwei Männer sind ums Leben gekommen, zwei wurden verletzt. Das sind die Folgen des morgendlichen Angriffs des Feindes auf Krywyj Rih.“

Es gibt Schäden an einem Industriebetrieb. Dort sind Brände ausgebrochen, fügte er hinzu.

Vorgeschichte: .*

Am 27. März griffen russische Invasoren Krywyj Rih an, wobei es zu Treffern im Wohngebiet kam.