Russland lehnt Angebot der USA und Europas für Sicherheitsgarantien für die Ukraine ab, ISW

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Vereinigten Staaten entwickeln in Abstimmung mit Europa Sicherheitsgarantien für die Nachkriegs-Ukraine. Der Kreml wird diesen Vorschlag jedoch wahrscheinlich ablehnen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Bericht des amerikanischen Institute for the Study of War (ISW).

Der Financial Times zufolge haben US-Beamte den Europäern mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten bereit sind, „strategische Hilfsmittel“ zur Verfügung zu stellen.

Dazu gehören Nachrichtendienste, Überwachungs- und Aufklärungsdienste, Kommando- und Kontrollsysteme sowie Luftabwehrkapazitäten, um die künftige Stationierung europäischer Streitkräfte in der Nachkriegs-Ukraine (als Teil der Sicherheitsgarantien) zu unterstützen.

Die ISW-Analysten weisen darauf hin, dass Russland wiederholt westliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine abgelehnt hat. Insbesondere die Anwesenheit von NATO-Truppen.

ISW zitiert auch eine jüngste Erklärung des russischen Außenministers Sergej Lawrow. In einem Interview mit NBC News sagte er, dass westliche Mächte, einschließlich der Vereinigten Staaten, nicht für die Sicherheit der Ukraine nach dem Krieg verantwortlich sein sollten.

Darüber hinaus sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, vor kurzem, dass Russland „kategorisch jedes Szenario“ ablehnt, „das die Stationierung eines Militärkontingents in der Ukraine unter Beteiligung von NATO-Ländern beinhaltet“.

Die Analysten des ISW ziehen in diesem Zusammenhang die folgende Schlussfolgerung:

„Der Kreml wird wahrscheinlich ein amerikanisches und europäisches Angebot von Sicherheitsgarantien ablehnen, das demjenigen ähnelt, das Berichten zufolge von amerikanischen und europäischen Beamten diskutiert wird“, heißt es in der Publikation.

Sicherheitsgarantien für die Ukraine