Russland schlägt erneut in Sumy zu, beschädigt Bahnhof und Waggons (Foto)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Samstag, den 18. Oktober, haben die russischen Angreifer Sumy erneut mit Drohnen angegriffen. Der Beschuss beschädigte Einrichtungen der Eisenbahninfrastruktur.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des amtierenden Bürgermeisters Artem Kobzar und den Kanal des Leiters der Militärverwaltung der Region Sumy Oleg Grigorov.

„Als Folge des feindlichen Angriffs wurden heute Treffer in der Nähe von Bildungseinrichtungen und Einrichtungen der Eisenbahninfrastruktur verzeichnet“, schrieb Kobzar.

Er gab an, dass Fenster von Personenwagen und des Bahnhofsgebäudes beschädigt wurden. Vorläufig gab es keine Verletzten.

Die gleiche Information wurde von der regionalen Militärverwaltung bestätigt. Sie betonte, dass der Feind weiterhin die zivile Infrastruktur der Gemeinde Sumy angreift. In Grigorovs Post heißt es jedoch, dass die Treffer direkt „bei Einrichtungen der Eisenbahninfrastruktur“ verzeichnet wurden.

„Der Feind ist heimtückisch. Ignorieren Sie die Luftangriffsalarme nicht – sie können Leben retten“, rief die regionale Militärverwaltung auf.

Beschuss von Sumy