Russland hat die Ukraine mit 164 Drohnen und drei Raketen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben die Ukraine angegriffen, indem sie in der Nacht zum 18. Oktober 164 Kampfdrohnen der Typen Schahed, Gerber und anderer Modelle sowie drei S-300-Raketen aus der Region Kursk der Russischen Föderation abfeuerten. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in Telegram.

Der Angriff der Drohnen erfolgte aus den Richtungen Millerowo, Kursk, Orel und Primorsko-Achtarsk. Etwa einhundert dieser Flugzeuge bildeten „Schaheds“.

Die ukrainische Luftwaffe, die Flugabwehrraketen, die Einheiten der Elektronischen Kampfführung und die mobilen Feuergruppen wehrten den feindlichen Luftangriff ab.

Nach vorläufigen Angaben (Stand: 09:00 Uhr) wurden 136 feindliche Drohnen abgeschossen oder unterdrückt. Es wurden jedoch auch 27 Treffer an 12 Orten und herabfallende Trümmer an vier Orten verzeichnet.

Der Luftalarm geht in einigen Regionen weiter, da sich noch mehrere feindliche Drohnen im Luftraum befinden.

Wie wir bereits berichtet haben, haben Drohnen in der Nacht die Krim angegriffen. In der Siedlung Gwardejskoje im Bezirk Simferopol brach in einem Öldepot ein Großbrand aus. Wir möchten hinzufügen, dass die „Behörden“ Die Behörden der Krim erklärten, Drohnen hätten mehrere Umspannwerke beschädigt, weshalb es auf der Halbinsel zu Stromausfällen kommt.