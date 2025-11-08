Russland hat das Wärmekraftwerk von DTEK während des gesamten Krieges mehr als 210 Mal angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Seit dem Beginn der groß angelegten Invasion wurden die Wärmekraftwerke von DTEK mehr als 210 Mal vom Feind angegriffen.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Insbesondere am 8. November griffen die Russen erneut das Wärmekraftwerk von DTEK an.

„Die Anlagen wurden schwer beschädigt. Wir arbeiten daran, die Folgen des Beschusses zu beseitigen“, sagte das Unternehmen.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht zum 8. November hat die russische Armee den massivsten Angriff auf das Wärmekraftwerk Centrenergo seit Beginn des Krieges gestartet.