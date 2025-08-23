Russland will die Produktion auf 6.000 Schaheds pro Monat erhöhen, CNN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Russische Föderation beabsichtigt, mehr als 6.000 Schahed-Drohnen pro Monat zu produzieren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf CNN.

Eine Quelle im ukrainischen Geheimdienst sagte, dass die Produktion von Kampfdrohnen in Russland nicht nur zahlenmäßig zunimmt, sondern auch viel billiger ist als zu Beginn des Krieges, als Moskau sie aus Teheran bezog.

„Im Jahr 2022 zahlte Russland im Durchschnitt 200.000 Dollar für eine solche Drohne. Im Jahr 2025 ist diese Zahl auf etwa 70.000 Dollar gesunken“, sagte die Quelle.

Die Quelle fügte hinzu, dass dies auf die groß angelegte Produktion von Schaheds in der Drohnenfabrik Alabuga in Tatarstan zurückzuführen sei.

Gleichzeitig gehen die Schätzungen laut CNN weit auseinander. So hat das Center for Strategic and International Studies (CSIS) herausgefunden, dass die Kosten für die Schahed-136 zwischen 20.000 und 50.000 Dollar pro Drohne schwanken.

Zum Vergleich führt die Publikation auch ein Beispiel an und stellt fest, dass ein Abfangjäger für Boden-Luft-Raketen mehr als 3 Millionen Dollar kosten kann.

„(Diese – Anm. d. Red.) relativ geringen Kosten ermöglichen es dem Kreml, nächtliche Angriffe mit Drohnen zu intensivieren und häufiger groß angelegte Angriffe durchzuführen“, schreibt CNN.

Vor allem zu Beginn des Krieges wurden etwa einmal im Monat große Salven von Raketen und Drohnen abgefeuert. Nach einer Analyse von CSIS finden solche Angriffe jetzt jedoch im Durchschnitt alle 8 Tage statt.

