Russland wird keine neuen Grenzen ziehen - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es ist möglich, von der derzeitigen Frontlinie auf die diplomatische Schiene zu wechseln, betonte der ukrainische Staatschef.

Russland wird nicht in der Lage sein, der Ukraine neue Grenzen aufzuerlegen. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj während einer Online-Teilnahme am Warschauer Sicherheitsforum, berichtete Ukrinform am Montag, den 29. September.

„Unsere Grenzen sind in unserer Verfassung festgelegt. Jeder kennt die ukrainischen Grenzen, die von allen Ländern der Welt und dem internationalen Recht anerkannt wurden. Was die Kollisionslinie, die Front, an der die Feindseligkeiten weitergehen, betrifft, so können wir uns nur von dieser Linie aus auf die diplomatische Schiene begeben“, sagte der Staatschef.

Selenskyj betonte, dass „dies die Linie ist, an der sich die Führer auf einen Waffenstillstand einigen könnten und die Teams mit der Arbeit an einem Plan zur Beendigung des Krieges beginnen könnten“.

„Das ist möglich, aber Russland wird in der Ukraine keine neuen Grenzen mehr ziehen“, fasste er zusammen.

Zuvor hatte Wolodymyr Selenskyj die Frage beantwortet, ob die Ukraine die Grenzen wiederherstellen kann. Ihm zufolge gibt es derzeit zwei Haupthindernisse, aber früher oder später wird es geschehen. Gleichzeitig hat Russland sein Hauptziel – die Zerstörung des ukrainischen Staates – noch nicht erreicht.

