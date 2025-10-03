Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im September nahm Russland 582,5 Milliarden Rubel (etwa 7,1 Milliarden Dollar) aus Energieverkäufen ein, 24,5% weniger als im gleichen Monat des Vorjahres.

Die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft für den russischen Staatshaushalt sind in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 20,6% gesunken. Dies geht aus den Daten des russischen Finanzministeriums hervor, die am Freitag, den 3. Oktober veröffentlicht wurden.

Demnach beliefen sich die Einnahmen Russlands aus dem Verkauf von Energieressourcen im September auf 582,5 Milliarden Rubel (etwa 7,1 Milliarden Dollar), das sind 24,5% weniger als im gleichen Monat des Vorjahres. Gleichzeitig stieg der Wert im Vergleich zum August dieses Jahres um 15,3%.

Nach den Ergebnissen der ersten neun Monate des Jahres 2025 lagen die Öl- und Gaseinnahmen der Russischen Föderation um 20,6% niedriger als im Vorjahr und beliefen sich auf 6,61 Billionen Br (ca. 81 Mrd. $). Im Jahr 2024 überstieg diese Zahl 8 Billionen Br (ca. 98 Mrd. $).

Ende letzten Jahres, als der Haushalt für 2025 vorbereitet wurde, rechnete Moskau damit, in diesem Jahr 10,94 Billionen Br in Form von Öl- und Gaseinnahmen einzunehmen, von denen 1,8 Billionen Br dem Nationalen Wohlfahrtsfonds (NWF) zugeführt werden sollten.

Im Jahr 2024 wird der föderale Haushalt 11,13 Billionen Br aus Öl und Gas erhalten.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die vom Auslandsnachrichtendienst der Ukraine veröffentlichte Analyse der außenwirtschaftlichen Lage Russlands zeigt, dass Russland den Nationalen Wohlfahrtsfonds aufgrund des rapiden Rückgangs der Öleinnahmen bereits 2026 „auffressen“ könnte.

