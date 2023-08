Saluschnyj sprach mit dem Chef des dänischen Verteidigungsstabes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Walerij Saluschnyj sagte, er habe ein konstruktives Telefongespräch mit dem Chef des Verteidigungsstabs des Königreichs Dänemark, General Flemming Lentfer, geführt.

„Es ging um die Ausbildung ukrainischer Piloten und Ingenieure an der F-16, die in Dänemark stattfindet. General Lentfer sagte, dass einige unserer Piloten die vorbereitenden Maßnahmen bereits erfolgreich absolviert haben und mit dem Flugtraining beginnen können“, so Saluschnyj.

Ihm zufolge haben sie mit den dänischen Partnern auch vereinbart, mit der Logistik zu beginnen, um die Wartung und Reparatur der F-16-Kampfflugzeuge in der Ukraine zu gewährleisten.