Das Schicksal des im Januar entführten Krimtataren ist immer noch unbekannt - CC

Der Krimtatare Ismail Shemshedinov, der Ende Januar nach einer Durchsuchung durch den Föderalen Sicherheitsdienst der Ukraine (FSB) festgenommen wurde, ist seit mehr als einem Monat auf der Krim unauffindbar. Dies berichtete die Krim-Solidarität am Montag, den 4. März.

Es wird berichtet, dass Shemshedinov am 26. Januar in dem Dorf Kirovske verhaftet wurde. An diesem Tag wurde sein Haus durchsucht, woraufhin die FSB-Beamten den Mann in eine unbekannte Richtung brachten. Während der Festnahme sagten die russischen Gesetzeshüter, dass sich der Verhaftete „in drei Tagen melden“ würde, was jedoch nicht geschah.

„Sie brachten ihn so hinaus, wie er zu Hause herumlief: im T-Shirt, in Sportkleidung, in Sportstrumpfhosen. So haben sie ihn rausgebracht. Aber es war der 26. Januar und kalt. Sie brachten ihn zu den Bussen, mit denen sie kamen. Es waren zwei Minibusse. Sie brachten ihn dorthin, und ich habe ihn nie wieder gesehen“, sagte Elzara Abibullayeva, die Mutter des Inhaftierten.

Sie fügte hinzu, dass die Gesetzeshüter sich weigerten, die Gründe für die Durchsuchung und Festnahme zu erklären, und auch keine Unterlagen über die Ermittlungsmaßnahmen hinterließen.

Zuvor hatte der Vorsitzende des Mejlis des krimtatarischen Volkes Refat Chubarov gesagt, dass etwa 50 Tausend Krimtataren gezwungen wurden, die Krim zu verlassen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass 150 politische Gefangene von der Krim ihre Strafe in der Russischen Föderation verbüßen.