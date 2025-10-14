Schuldenkrise und Preisobergrenzen behindern die Entwicklung des Energiemarktes, sagt ein Experte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Schuldenkrise und künstliche regulatorische Hindernisse auf dem Strommarkt sind nach wie vor die Haupthindernisse für die Erholung und Investitionen im ukrainischen Energiesektor.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Andrij Kalinov, den technischen Direktor von RPE ENERGO-PLUS.

Ihm zufolge erlebt die Ukraine derzeit „die schwierigste Prüfung in der Geschichte ihres Energiesystems“.

„Russische Angriffe, Kapazitätsengpässe, die Notwendigkeit des Wiederaufbaus und der Dekarbonisierung stellen das Land vor noch nie dagewesene Herausforderungen. Aber gleichzeitig tut sich ein einzigartiges Fenster der Möglichkeiten auf“, sagte Kalinov.

Gleichzeitig wies der Experte darauf hin, dass keine Energiemarktreform vollständig sein wird, ohne dass kritische Fragen angegangen werden.

„Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Energiereform nicht stattfinden kann, ohne kritische Probleme anzugehen, nämlich die chronisch unzureichenden Investitionen in die Netze, ihre hohe Unfallrate und die veraltete Regulierung des Strommarktes (insbesondere die Preisobergrenzen), die Investitionen und die Integration in den europäischen Markt behindert“, betonte er.

Kalinov wies auch darauf hin, dass die unausgewogene Tarifpolitik zu Schulden geführt hat, die sich im Laufe der Jahre bei den Erzeugern angehäuft haben, einschließlich der Erzeuger erneuerbarer Energien.

„Eine unausgewogene Tarifpolitik hat in der Vergangenheit zu einer Anhäufung von Schulden bei den Erzeugern erneuerbarer Energien geführt“, sagte der Experte.

Zuvor hatte Daria Orlowa, Analystin für den Strommarkt bei ExPro Consulting, erklärt, dass das Schuldenproblem die Fähigkeit der Energieunternehmen, die Infrastruktur nach den russischen Streiks wiederherzustellen, direkt beeinträchtigt.