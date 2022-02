Selenskyj hat die Einberufung eines Gipfels des UN-Sicherheitsrates vorgeschlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyjy hat die Einberufung eines Gipfeltreffens des UN-Sicherheitsrates mit der Ukraine, Deutschland und der Türkei vorgeschlagen. Dies sagte er in einer Rede auf der Münchner Konferenz.

„Ich schlage vor, in den kommenden Wochen ein Gipfeltreffen der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats einzuberufen, an dem auch die Ukraine, Deutschland und die Türkei teilnehmen sollen“, sagte der Staatschef.

Ziel des Gipfels sei es, die sicherheitspolitischen Herausforderungen in Europa anzugehen und neue, wirksame Sicherheitsgarantien für die Ukraine auszuarbeiten.

„Garantien heute, solange wir nicht Mitglied des Verteidigungsbündnisses sind. Und in der Tat befinden wir uns in einer Grauzone – in einem Sicherheitsvakuum“, sagte Selenskyj…