Selenskyj hat eine Erklärung zu den weiteren Plänen der russischen Armee abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Truppen beabsichtigen nicht, ihre Aktivitäten einzustellen, daher muss die Ukraine ihre Streitkräfte, insbesondere die Luftabwehr, weiter verstärken.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Telegram-Beitrag des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

„Die russische Armee hat nicht vor, aufzuhören – sie bereitet sich darauf vor, weiter zu kämpfen. Und tatsächlich schützt nur unsere Stärke das Leben, was bedeutet, dass wir die Ukraine weiterhin unterstützen und stärken müssen“, erklärte Selenskyj.

Nach den Worten des Staatsoberhauptes sind die Stärkung der Luftabwehr, Stabilitätspakete und die Verantwortung Russlands für das, was geschieht, unverzichtbare Voraussetzungen für den Schutz des Lebens.

„Es muss Sicherheit herrschen, damit Frieden herrschen kann. Ich danke allen, die genau so handeln und der Ukraine wirklich helfen“, fügte der Präsident der Ukraine hinzu.

Bereitet Russland einen neuen Angriff vor?