FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Selenskyj erklärte Russlands wahnsinnigen Anti-Rekord

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Die Russen haben einen massiven Schlag geführt, als ob sich überhaupt nichts ändern würde. Als ob es keine Bemühungen der Welt gäbe, diesen Krieg zu beenden, sagte der Präsident.

Am Donnerstagabend hat die russische Armee einen ihrer irrsinnigen Anti-Rekorde aufgestellt. Die Russen haben zivile Infrastruktur, Wohnhäuser und Zivilisten getroffen, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am 21. August auf Telegram.

Er sagte, die Russen hätten mehrere Marschflugkörper gegen ein amerikanisches Unternehmen in Transkarpatien eingesetzt.

„Es war ein gewöhnliches ziviles Unternehmen, eine amerikanische Investition. Sie produzierten so gewöhnliche Haushaltsgegenstände wie Kaffeemaschinen. Und es ist auch ein Ziel für die Russen. Das ist sehr aufschlussreich. Im Moment wird das Feuer in der Fabrik noch gelöscht. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 15 Menschen von diesem Streik betroffen. Sie alle haben die notwendige Hilfe erhalten“, sagte der Staatschef.

Selenskyj sagte, dass die Rettungskräfte jetzt in vielen anderen Regionen – von Saporischschja bis Wolhynien – im Einsatz sind. Er erinnerte daran, dass über Nacht insgesamt 574 Angriffsdrohnen und 40 Raketen gegen die Ukraine eingesetzt wurden. Ein großer Teil von ihnen konnte abgeschossen werden, aber leider nicht alle von ihnen.

„Und dieser Angriff wurde von den Russen durchgeführt, als ob sich überhaupt nichts ändern würde. Als ob es keine Bemühungen der Welt gäbe, diesen Krieg zu beenden. Darauf muss es eine Antwort geben. Es gibt immer noch kein Signal aus Moskau, dass sie tatsächlich zu sinnvollen Verhandlungen über die Beendigung dieses Krieges bereit sind. Es muss Druck ausgeübt werden. Starke Sanktionen, starke Zölle. Danke an alle, die uns helfen“, fasste der Präsident zusammen.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 292

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)27 °C  Ushhorod22 °C  
Lwiw (Lemberg)20 °C  Iwano-Frankiwsk25 °C  
Rachiw20 °C  Jassinja21 °C  
Ternopil24 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)28 °C  
Luzk23 °C  Riwne25 °C  
Chmelnyzkyj25 °C  Winnyzja27 °C  
Schytomyr22 °C  Tschernihiw (Tschernigow)24 °C  
Tscherkassy27 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)29 °C  
Poltawa28 °C  Sumy23 °C  
Odessa26 °C  Mykolajiw (Nikolajew)29 °C  
Cherson29 °C  Charkiw (Charkow)25 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)29 °C  Saporischschja (Saporoschje)30 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)28 °C  Donezk27 °C  
Luhansk (Lugansk)30 °C  Simferopol27 °C  
Sewastopol28 °C  Jalta27 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Bekannte haben übrigens mit dem Bus in Summe von Chmelnyzkyj bis Thüringen 40 Stunden gebraucht. Krass. Im Schnitt war ich da mit dem Auto 10h unterwegs“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„@Frank, tatsächlich kenne ich den Rest der Strecke Stryj, ist grundsätzlich auch in einem guten Zustand, bin die Strecke von Mukatschewo aus gefahren, ist ca 5 bis 6 Wochen her, aber eben bei Tag gefahren....“

Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Jedenfalls die Strasse von Lviv nach Süden war damals neu und einwandfrei. Da bin ich aber auch nicht weit gefahren, bis vor Stryj. Unten an Rumänien/Karpaten waren sie misserabel. Ist aber paar Jahre...“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Das ist ja total ätzend! Ich bin noch unschlüssig wie ich morgen Abend ausreise, vermutlich wieder in Ustyluh/Zosin, da ich nach Italien fahren werde, habe mir überlegt, in der Ukraine bis an die ungarische...“

Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Bekannte sind am WE über Lviv nach D mit dem Bus und standen von 21 bis 10 Uhr“

bernhard1945 in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Ich bin vor 3 Wochen aus Ukraine ausgereist – wie immer über Uhryniw-Dolhobyczów. Montag-Nachmittag, 2 - 3 Autos vor mir. Viertelstunde bei den Ukrainern, halbe Stunde bei den Polen, die nehmen sich...“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Hallo meine lieben FK, hab es schon wieder getan. Bin in die Ukraine gedüst und mache Urlaub in Luzk. Daher heute wieder über den Grenzübergang Zosin/Ustyluh "rüber gemacht ". 6 Uhr am Morgen angekommen....“

volontaer45 in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Finger weg, du gerätst in eine Russenfalle!“

Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“