Selenskyj erklärte Russlands wahnsinnigen Anti-Rekord

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen haben einen massiven Schlag geführt, als ob sich überhaupt nichts ändern würde. Als ob es keine Bemühungen der Welt gäbe, diesen Krieg zu beenden, sagte der Präsident.

Am Donnerstagabend hat die russische Armee einen ihrer irrsinnigen Anti-Rekorde aufgestellt. Die Russen haben zivile Infrastruktur, Wohnhäuser und Zivilisten getroffen, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am 21. August auf Telegram.

Er sagte, die Russen hätten mehrere Marschflugkörper gegen ein amerikanisches Unternehmen in Transkarpatien eingesetzt.

„Es war ein gewöhnliches ziviles Unternehmen, eine amerikanische Investition. Sie produzierten so gewöhnliche Haushaltsgegenstände wie Kaffeemaschinen. Und es ist auch ein Ziel für die Russen. Das ist sehr aufschlussreich. Im Moment wird das Feuer in der Fabrik noch gelöscht. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 15 Menschen von diesem Streik betroffen. Sie alle haben die notwendige Hilfe erhalten“, sagte der Staatschef.

Selenskyj sagte, dass die Rettungskräfte jetzt in vielen anderen Regionen – von Saporischschja bis Wolhynien – im Einsatz sind. Er erinnerte daran, dass über Nacht insgesamt 574 Angriffsdrohnen und 40 Raketen gegen die Ukraine eingesetzt wurden. Ein großer Teil von ihnen konnte abgeschossen werden, aber leider nicht alle von ihnen.

„Und dieser Angriff wurde von den Russen durchgeführt, als ob sich überhaupt nichts ändern würde. Als ob es keine Bemühungen der Welt gäbe, diesen Krieg zu beenden. Darauf muss es eine Antwort geben. Es gibt immer noch kein Signal aus Moskau, dass sie tatsächlich zu sinnvollen Verhandlungen über die Beendigung dieses Krieges bereit sind. Es muss Druck ausgeübt werden. Starke Sanktionen, starke Zölle. Danke an alle, die uns helfen“, fasste der Präsident zusammen.