Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Georgien aufgefordert, Micheil Saakaschwili zur Behandlung im Ausland freizulassen. Dies sagte er in einer Abendansprache am Montag, dem 19. Dezember.

„Wahrscheinlich konnte jeder sehen, in welchem Zustand Micheil Saakaschwili ist, in welchem Gesundheitszustand er ist. Deshalb appelliere ich an die georgischen Behörden: Lassen Sie Gnade walten. Besonders vor Weihnachten. Was mit Michail geschieht, ist ein Hohn, der Georgien nicht angemessen ist“, sagte Selenskyj.

Er schlug vor, Saakaschwili in ein Krankenhaus in der Ukraine, in einem anderen europäischen Land oder in den USA zu verlegen.

„Es ist an der Zeit, diesen Schritt zu tun“, sagte Selenskyj.

Saakaschwili war von 2008 bis 2013 Staatsoberhaupt Georgiens. Nach seiner Niederlage bei einer weiteren Wahl im Jahr 2013 verließ er das Land. Im Herbst 2021 beschloss Micheil Saakaschwili, der seit Mai 2015 ukrainischer Staatsbürger ist, nach jahrelanger Abwesenheit in seine Heimat zurückzukehren, obwohl er in Abwesenheit verurteilt worden war. am 1. Oktober 2021, unmittelbar nach seiner Ankunft in Georgien, wurde Saakaschwili festgenommen.

Es sei darauf hingewiesen, dass bei dem ehemaligen georgischen Präsidenten Micheil Saakaschwili Schwermetalle im Blut nachgewiesen wurden und sein sich verschlechternder Gesundheitszustand möglicherweise auf eine Vergiftung zurückzuführen ist.