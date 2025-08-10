Selenskyj hatte ein Gespräch mit dem schwedischen Ministerpräsident

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Parteien sprachen über die Zusammenarbeit bei der Entwicklung der ukrainischen Militärluftfahrt sowie über mögliche Formate von Treffen und vereinbarten, in nächster Zukunft entsprechende Besuche durchzuführen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er habe die diplomatische Situation mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson besprochen.

„Er bedankte sich für die sehr greifbare Unterstützung im Verteidigungsbereich. Schweden hat in diesem Jahr 4 Mrd. Dollar für unsere Verteidigung bereitgestellt“, sagte der Präsident.

Er informierte seinen Gesprächspartner über die Lage auf dem Schlachtfeld.

„Schweden unterstützt, wie alle nordischen Länder, eindeutig die Notwendigkeit, den Krieg so schnell, ehrlich und zuverlässig wie möglich zu beenden und wirksamen Druck auf Russland auszuüben. Es ist Russland, das Maßnahmen ergreifen muss, um den Krieg zu beenden, den es selbst begonnen hat. Wir werden uns weiterhin mit Schweden und anderen Partnern abstimmen, um unsere Positionen zu stärken“, betonte Selenskyj.

„Wir haben auch über unsere Zusammenarbeit bei der Entwicklung der ukrainischen Militärluftfahrt gesprochen. Wir legen jetzt fest, auf welchen Kampfplattformen unsere Luftflotte in den nächsten Phasen operieren wird. Wir haben vereinbart, dass unsere Teams – die Ukraine und Schweden – sinnvoll an diesem Thema arbeiten werden“, fügte der Präsident hinzu.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Norwegen, Schweden und Dänemark gemeinsam etwa 5 Milliarden norwegische Kronen (486 Millionen Dollar) für eine neue NATO-Initiative zur Verfügung stellen werden, um die Ukraine mit US-Waffen zu beliefern.