Selenskyj nahm Abschied von Patriarch Filaret

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Trauerfeier fand im St.-Michael-Kloster mit der goldenen Kuppel in der ukrainischen Hauptstadt statt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj und First Lady Olena Selenska nahmen an der Trauerfeier für den Ehrenpatriarchen von Kiew und ganz Rus-Ukraine, Filaret, teil. Dies teilte das Staatsoberhaupt am Samstag, dem 21. März, auf Telegram mit.

„Er hat sich sehr dafür eingesetzt, dass die Ukraine eine eigene lokale Kirche erhält. Ohne seine Beharrlichkeit und seinen Mut ist die Geschichte der ukrainischen Eigenständigkeit, unserer geistigen Unabhängigkeit und des Aufbaus eines wahrhaft starken eigenen Staates nicht vorstellbar. Wir gedenken. Wir ehren. Wir sind dankbar“, schrieb der Staatschef.

Die Trauerfeier fand im St.-Michael-Kloster mit der goldenen Kuppel in Kiew statt.

Zur Erinnerung: Am 20. März verstarb Patriarch Filaret. Er wurde 97 Jahre alt. Das Gebet und die Erinnerung an Filaret werden für immer in der lokalen autokephalen Kirche weiterleben, betonte der Metropolit von Kiew und ganz Ukraine, Epifanij.

Zuvor hatte Filaret in seinem geistlichen Testament betont, dass die Beisetzungszeremonie ausschließlich von Vertretern der Ukrainischen Orthodoxen Kirche als kommunales Unternehmen durchgeführt werden solle, unter Ausschluss der Teilnahme von Hierarchen der Orthodoxen Kirche der Ukraine. Er betonte, dass er weiterhin Primas der Ukrainischen Orthodoxen Kirche (Kommunalunternehmen) bleibe und sich nicht als Ehrenpatriarch der Orthodoxen Kirche der Ukraine anerkenne.

Vater der ukrainischen Kirche. Patriarch Filaret ist verstorben