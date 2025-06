Selenskyj: Regierung bereitet 'Antwort' auf Putins Äußerungen vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainische Regierung bereitet jetzt drei Lösungen vor, um den Staat „angesichts der Frechheit der russischen Killer“ zu verteidigen, hat der Präsident betont.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte Änderungen in einigen Personalpositionen an, insbesondere im diplomatischen Korps. Dies teilte er in einer Videobotschaft mit, die auf seiner offiziellen Seite auf Facebook veröffentlicht wurde.

Ihm zufolge bereitet die Regierung drei Entscheidungen zur Verteidigung der Ukraine vor.

„Wir für unseren Teil in der Ukraine haben eine Reihe von neuen Entscheidungen getroffen, angesichts der Offenheit der russischen Mörder, die sagen, dass sie nicht aufhören werden. Es wird unsere neuen internationalen Maßnahmen geben, um wirklich greifbare internationale Sanktionen gegen Russland zu erreichen. Wir kennen jedes Ziel für internationale Sanktionen. Ich habe angewiesen, gesondert mit dem globalen Unternehmenssektor zu arbeiten, insbesondere mit dem, was die russische Energie- und Rüstungsindustrie mit der Welt verbindet“, sagte er auf Telegram.

Er fügte hinzu, dass die gesamte Sanktionsarbeit in der Ukraine intensiviert werden wird – interne Arbeit, damit jeder, der Russland immer noch hilft oder in irgendeiner Weise mit ihm kooperiert oder Geschäfte in den besetzten Gebieten unterhält, spürt, dass dies absolut kriminelle Aktivitäten sind.

Darüber hinaus werden mehr Ressourcen in unsere Drohnen aller Art gesteckt, „von diplomatischen Drohnen bis hin zur gezielten Verteidigung gegen russische Füße an der Frontlinie“.