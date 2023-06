Selenskyj sprach über den Zustand der Kinder, die bei dem Einschlag bei Dnipro verletzt wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei einem russischen Raketenangriff am 3. Juni auf die Stadt Podhorodne in der Nähe von Dnipro wurden ein Kind getötet und 25 Menschen verletzt, darunter fünf Kinder, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Abendansprache.

„25 Menschen wurden verletzt, darunter fünf Kinder. David, 6 Jahre alt, befindet sich in einem ernsten Zustand, der Junge wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Denis, 11 Jahre alt, befindet sich ebenfalls in einem ernsten Zustand und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Alexander, 15, ebenfalls in ernstem Zustand. Lisa, 17 Jahre, – ambulante Behandlung. Kira, 10 Jahre alt – Explosionsverletzung, ambulante Behandlung. Es ist schmerzhaft, solche Berichte zu sehen. Liza, ein 2-jähriges Mädchen, sie wurde von dieser russischen Rakete getötet. Wahrscheinlich Iskander. Mein Beileid an die Familie und Freunde“, sagte Selenskyj.

Der Ratsvorsitzende wies darauf hin, dass die Ukraine mit Sicherheit weiß, dass 485 Kinder während des gesamten Krieges getötet wurden.

„Dies ist die Zahl, die wir offiziell bestätigen können, da wir die Details jedes einzelnen Kindes kennen. Leider ist die tatsächliche Zahl noch höher. Jedes Mal, wenn wir unser Land von den russischen Kafiren befreien, erfahren wir die schreckliche Wahrheit über die Besatzung. Wie viele Menschen, wie viele Kinder sind in den besetzten Gebieten begraben – in den Gräbern dieses Krieges, dieser Aggression. Und wie viele liegen noch unter den Ruinen der von Russland niedergebrannten ukrainischen Städte und Dörfer“, sagte er.

Selenskyj betonte auch, dass die Ukraine keine vollständigen Informationen über die Hunderttausende von Kindern hat, die nach Russland deportiert wurden.