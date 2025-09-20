Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eines der Sanktionspakete wurde gegen Personen verhängt, die die Republik Moldau im Interesse Moskaus destabilisieren, sagte der Staatschef.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Dekrete über die Anwendung von drei neuen Paketen ukrainischer Sanktionen unterzeichnet. Die Beschränkungen richten sich insbesondere gegen Propagandisten sowie gegen zwei Kategorien von Personen: zum einen gegen diejenigen, die in den besetzten Gebieten Geschäfte machen, und zum anderen gegen diejenigen, die die Republik Moldau im Interesse Moskaus destabilisieren. Dies geht aus der Videobotschaft des Präsidenten hervor

„Ich habe heute auch Dekrete über die Anwendung neuer ukrainischer Sanktionen unterzeichnet. Drei Pakete mit Sanktionen wurden von mir unterzeichnet. Insbesondere gegen Propagandisten, die Russland helfen, gegen verschiedene Personen, die in den besetzten Gebieten Geschäfte machen und den russischen Haushalt füllen, dieses System des Bösen unterstützen, sowie gegen Personen, die Moldawien im Interesse Moskaus destabilisieren.

Die Ukraine hilft Moldawien, und wir sind an der Stabilität unseres Nachbarn interessiert – am Erfolg Moldawiens“, sagte der Staatschef.

Die entsprechenden Dekrete über die Anwendung der neuen Sanktionen sind auf der Website des Präsidenten noch nicht verfügbar.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine ihre Sanktionen mit Großbritannien abgestimmt und Beschränkungen gegen Personen verhängt hat, die den militärisch-industriellen Komplex, die Schattenflotte und den Energiesektor Russlands unterstützen.