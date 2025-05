Selenskyj traf sich mit dem neuen Ministerpräsident von Kanada

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wolodymyr Selenskyj und Mark Carney besprachen in Rom sehr ausführlich, welche Sanktionen gegen Russland wirken werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zum ersten Mal mit dem neuen kanadischen Ministerpräsident Mark Carney getroffen. Darüber berichtete der ukrainische Staatschef am Samstag, den 17. Mai, im sozialen Netzwerk X.

„Gutes Treffen mit Mark Carney. Ich habe mich für die Unterstützung bedankt. Schätze sehr, dass Kanada unser wahrer Freund ist. Wir haben besprochen, was nötig ist, um einem dauerhaften Frieden näher zu kommen. Das Wichtigste ist, Druck auf Russland auszuüben, um es zu ermutigen, echte Schritte zur Beendigung des Krieges zu unternehmen. Wir haben sehr ausführlich darüber gesprochen, welche Sanktionen funktionieren werden, insbesondere sekundäre Sanktionen, Energiesanktionen und Sanktionen gegen die Schattenflotte“, schrieb Selenskyj.

Der Präsident fügte hinzu, dass die beiden über Verteidigung, Zusammenarbeit und die Entwicklung einer Koalition der Willigen gesprochen haben.

„Ich bin dankbar für die Einladung zur Teilnahme am G7-Treffen. Wir warten auf Herrn Ministerpräsident in der Ukraine!“, sagte Selenskyj.

Im Gegenzug gibt das Büro des Präsidenten an, dass das Gespräch zwischen Selenskyj und Carney in Rom stattgefunden hat.

Am Vortag hatte Wolodymyr Selenskyj gesagt, die Welt solle mit Sanktionen reagieren, wenn die russische Delegation in Istanbul nicht in der Lage sei, im Sinne eines Waffenstillstands zu verhandeln.

